Землетрясение на Филиппинах: число погибших выросло до 55
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Число жертв мощного землетрясения магнитудой 7,8 на юге Филиппин возросло до 55 человек. Еще не менее 1120 человек получили ранения, сообщили в Национальном совете по снижению риска бедствий и ликвидации их последствий.
Стихия ударила по острову Минданао. Спасатели продолжают поисково-спасательные работы, поэтому число погибших и пострадавших может увеличиться. По предварительным данным, землетрясение повредило около 1,9 тысячи зданий, включая школы, больницы и жилые дома. Из них порядка 1,5 тысячи строений были полностью разрушены. Наиболее сложная ситуация сложилась в городе Хенераль-Сантос, где власти объявили режим чрезвычайного положения.
Повреждения получил и международный аэропорт, из-за чего часть рейсов была отменена. Позже авиационные власти разрешили использовать воздушную гавань для ликвидации последствий бедствия и оказания помощи пострадавшим. Власти продолжают оценивать масштаб разрушений и вести поиски людей под завалами.
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