04 декабря 2025 года в 12:44 по времени Астаны сейсмическая сеть ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК зафиксировала землетрясение на территории Китая. Эпицентр располагался в 277 км на юго-восток от Алматы, передаёт BAQ.KZ.

Магнитуда составила 6,7 MPV, энергетический класс — 14,0.

По предварительным данным, ощутимые колебания зафиксированы в южных регионах Казахстана:

Алматы — 3 балла

Алматинская область : Кегенский, Райымбекский, Енбекшиказахский, Талгар, Уйгурский, Карасайский р-ны — 3 балла; Илийский, Жамбылский, г. Алатау, г. Конаев, Балхашский р-ны — 2 балла

Жетысуская область : г. Талдыкорган, Кербулакский, г. Жаркент, г. Текели, Коксуский, Ескельдинский, г. Уштобе, Аксуский, г. Сарканд — 2 балла

Жамбылская область: Кордайский р-н, г. Шу, Меркенский, Шуский, р-н им. Т. Рыскулова — 2 балла

Сведения о пострадавших и разрушениях в Казахстане не поступали. Мониторинг ситуации продолжается.