Землетрясение на территории Китая ощущалось в южных регионах Казахстана
04 декабря 2025 года в 12:44 по времени Астаны сейсмическая сеть ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК зафиксировала землетрясение на территории Китая. Эпицентр располагался в 277 км на юго-восток от Алматы, передаёт BAQ.KZ.
Магнитуда составила 6,7 MPV, энергетический класс — 14,0.
По предварительным данным, ощутимые колебания зафиксированы в южных регионах Казахстана:
-
Алматы — 3 балла
-
Алматинская область: Кегенский, Райымбекский, Енбекшиказахский, Талгар, Уйгурский, Карасайский р-ны — 3 балла; Илийский, Жамбылский, г. Алатау, г. Конаев, Балхашский р-ны — 2 балла
-
Жетысуская область: г. Талдыкорган, Кербулакский, г. Жаркент, г. Текели, Коксуский, Ескельдинский, г. Уштобе, Аксуский, г. Сарканд — 2 балла
-
Жамбылская область: Кордайский р-н, г. Шу, Меркенский, Шуский, р-н им. Т. Рыскулова — 2 балла
Сведения о пострадавших и разрушениях в Казахстане не поступали. Мониторинг ситуации продолжается.
