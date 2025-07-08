Землетрясение не прощает ошибок: 10 шагов, которые могут спасти жизнь
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Спасатели напоминают: в момент землетрясения паника убивает быстрее, чем разрушения. В условиях сейсмической активности важно заранее знать, как действовать. Вот 10 простых, но жизненно важных шагов, которые помогут сохранить здоровье и жизнь вам и вашим близким.
Что делать при землетрясении?
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Сохраняйте спокойствие — паника мешает действовать правильно.
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Не пользуйтесь лифтом и не бегите по лестнице во время толчков.
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Отойдите от окон, мебели, люстр и других опасных предметов.
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Найдите укрытие — лучший вариант: угол между капитальными стенами, прочный стол или кровать.
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Покиньте здание только после прекращения толчков.
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Отключите газ, воду и электричество, чтобы избежать пожара или утечек.
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Возьмите тревожный чемоданчик, подготовленный заранее.
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На улице держитесь подальше от зданий, деревьев и линий электропередачи.
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Будьте готовы к повторным толчкам (афтершокам).
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Помогите тем, кто не может справиться сам — пожилым, детям, людям с инвалидностью.
Специалисты подчёркивают: вопрос выживания решается в первые секунды. Чем лучше вы подготовлены, тем выше шансы не пострадать.
"Главное — не поддаваться панике и знать базовые правила поведения. Это не просто памятка, а план спасения", — отмечают в службе ЧС.
Напомним, на юго-западе от Алматы произошло землетрясение - подземные толчки ощутили в нескольких населённых пунктах.
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