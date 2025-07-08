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Землетрясение не прощает ошибок: 10 шагов, которые могут спасти жизнь

Сегодня, 17:07
АВТОР
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pexels.com Сегодня, 17:07
Сегодня, 17:07
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Фото: pexels.com

Спасатели напоминают: в момент землетрясения паника убивает быстрее, чем разрушения. В условиях сейсмической активности важно заранее знать, как действовать. Вот 10 простых, но жизненно важных шагов, которые помогут сохранить здоровье и жизнь вам и вашим близким.

Что делать при землетрясении?

  1. Сохраняйте спокойствие — паника мешает действовать правильно.

  2. Не пользуйтесь лифтом и не бегите по лестнице во время толчков.

  3. Отойдите от окон, мебели, люстр и других опасных предметов.

  4. Найдите укрытие — лучший вариант: угол между капитальными стенами, прочный стол или кровать.

  5. Покиньте здание только после прекращения толчков.

  6. Отключите газ, воду и электричество, чтобы избежать пожара или утечек.

  7. Возьмите тревожный чемоданчик, подготовленный заранее.

  8. На улице держитесь подальше от зданий, деревьев и линий электропередачи.

  9. Будьте готовы к повторным толчкам (афтершокам).

  10. Помогите тем, кто не может справиться сам — пожилым, детям, людям с инвалидностью.

Специалисты подчёркивают: вопрос выживания решается в первые секунды. Чем лучше вы подготовлены, тем выше шансы не пострадать.

"Главное — не поддаваться панике и знать базовые правила поведения. Это не просто памятка, а план спасения", — отмечают в службе ЧС.

Напомним, на юго-западе от Алматы произошло землетрясение - подземные толчки ощутили в нескольких населённых пунктах.

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