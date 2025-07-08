Спасатели напоминают: в момент землетрясения паника убивает быстрее, чем разрушения. В условиях сейсмической активности важно заранее знать, как действовать. Вот 10 простых, но жизненно важных шагов, которые помогут сохранить здоровье и жизнь вам и вашим близким.

Что делать при землетрясении?

Сохраняйте спокойствие — паника мешает действовать правильно. Не пользуйтесь лифтом и не бегите по лестнице во время толчков. Отойдите от окон, мебели, люстр и других опасных предметов. Найдите укрытие — лучший вариант: угол между капитальными стенами, прочный стол или кровать. Покиньте здание только после прекращения толчков. Отключите газ, воду и электричество, чтобы избежать пожара или утечек. Возьмите тревожный чемоданчик, подготовленный заранее. На улице держитесь подальше от зданий, деревьев и линий электропередачи. Будьте готовы к повторным толчкам (афтершокам). Помогите тем, кто не может справиться сам — пожилым, детям, людям с инвалидностью.

Специалисты подчёркивают: вопрос выживания решается в первые секунды. Чем лучше вы подготовлены, тем выше шансы не пострадать.

"Главное — не поддаваться панике и знать базовые правила поведения. Это не просто памятка, а план спасения", — отмечают в службе ЧС.

Напомним, на юго-западе от Алматы произошло землетрясение - подземные толчки ощутили в нескольких населённых пунктах.