Сегодня утром, 7 июня, в 08:33 по времени Астаны, сетью сейсмических станций ТОО "Национальный научный центр сейсмологических исследований и информации" МЧС РК было зафиксировано землетрясение, передает BAQ.KZ. Подземные толчки исходили с территории Кыргызстана, на расстоянии около 279 километров юго-западнее Алматы. В самом мегаполисе толчки ощущались слабо - расчетная интенсивность составила всего 2 балла.

На данный момент информации о разрушениях или пострадавших не поступало.

Ситуация находится под контролем специалистов.