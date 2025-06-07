  • 7 Июня, 12:34
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Землетрясение ощутили в Алматы

Информации о разрушениях или пострадавших не поступало.

Сегодня, 10:41
АВТОР
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iStock Сегодня, 10:41
Сегодня, 10:41
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Фото: iStock

Сегодня утром, 7 июня, в 08:33 по времени Астаны, сетью сейсмических станций ТОО "Национальный научный центр сейсмологических исследований и информации" МЧС РК было зафиксировано землетрясение, передает BAQ.KZ. Подземные толчки исходили с территории Кыргызстана, на расстоянии около 279 километров юго-западнее Алматы. В самом мегаполисе толчки ощущались слабо - расчетная интенсивность составила всего 2 балла.

На данный момент информации о разрушениях или пострадавших не поступало.

Ситуация находится под контролем специалистов.

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