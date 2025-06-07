Землетрясение ощутили в Алматы
Информации о разрушениях или пострадавших не поступало.
Сегодня, 10:41
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Сегодня, 10:41Сегодня, 10:41
64Фото: iStock
Сегодня утром, 7 июня, в 08:33 по времени Астаны, сетью сейсмических станций ТОО "Национальный научный центр сейсмологических исследований и информации" МЧС РК было зафиксировано землетрясение, передает BAQ.KZ. Подземные толчки исходили с территории Кыргызстана, на расстоянии около 279 километров юго-западнее Алматы. В самом мегаполисе толчки ощущались слабо - расчетная интенсивность составила всего 2 балла.
На данный момент информации о разрушениях или пострадавших не поступало.
Ситуация находится под контролем специалистов.