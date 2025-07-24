В Казахстане завершились республиканские командно-штабные учения "Жер-2025", призванные проверить готовность органов управления и сил гражданской защиты к чрезвычайной ситуации — мощному землетрясению, передает BAQ.KZ. Масштабы тренировки впечатляют: тысячи участников, сотни единиц техники и десятки палаточных лагерей — всё ради отработки слаженного реагирования на одну из самых опасных природных угроз.

Как сообщили в МЧС РК, учения прошли в два этапа — теоретический и практический. На первом сотрудники оперативных групп смоделировали возможные сценарии развития обстановки в случае землетрясения, выработали решения и отработали координацию между службами. Оценка рисков велась с учетом сейсмоопасных зон страны, а также уязвимости инфраструктуры и плотности населения.

В практической части акцент сделали на взаимодействии между различными ведомствами, оповещении населения, эвакуации и обеспечении пострадавших. На местах были развернуты мобильные госпитали и пункты управления, установлены палаточные лагеря с элементами жизнеобеспечения. В учениях приняли участие 5 570 человек и 1 440 единиц техники, включая авиацию МЧС.

На территории Кызылординской, Жамбылской и Туркестанской областей в зону условной чрезвычайной ситуации были направлены сводные группировки спасателей, медиков и инженерных служб. Всего по стране было проведено 84 тактико-специальных тренировки.

Особое внимание уделили информированию населения: на объектах с массовым пребыванием людей прошло 645 сейсмотренировок, охвативших свыше 180 тысяч человек. В рамках объявленного "Месячника сейсмобезопасности" обходом охвачено более 22 тысяч жилых домов, роздано десятки тысяч памяток с правилами поведения при землетрясении, а также установлено свыше 11 тысяч QR-кодов с информацией о ближайших пунктах размещения эвакуированных.

"Жер-2025" стал не просто проверкой готовности, но и возможностью напомнить обществу: к удару стихии нужно быть готовым всегда — от спасателя до обычного жителя.



Фото: МЧС РК.