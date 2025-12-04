4 декабря 2025 года в 12:44 в Алматы сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК зарегистрировано землетрясение, передает BAQ.KZ.

Эпицентр находился на территории Китая, в 277 км к юго-востоку от Алматы, на глубине 5 км. Энергетический класс сейсмического события составил 14,0, магнитуда MPV — 6,7.

По расчетной шкале MSK-64 интенсивность толчков в Алматы и близлежащих населенных пунктах Алматинской области составила 2–3 балла. Наиболее ощутимые колебания зарегистрированы в Кегенском, Райымбекском, Енбекшиказахском, Талгарском и Уйгурском районах, а также в городах Есик, Талгар, Каскелен и других населенных пунктах региона.

Сведения о пострадавших и разрушениях не поступали. МЧС РК продолжает мониторинг ситуации и уточняет последствия землетрясения. Жителям региона рекомендуется сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.