Землетрясение произошло ночью на юге Казахстана
Жители проснулись от сильных подземных толчков.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В ночь на 6 октября в Казахстане было зафиксировано землетрясение, передает BAQ.KZ cо ссылкой на МЧС. Сейсмособытие зарегистрировано в 01:29 по времени Астаны сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНиИ" МЧС РК.
Эпицентр находился на территории Кыргызстана, в 465 километрах юго-западнее Алматы. Глубина очага составила 10 километров. Толчки ощущались в ряде населённых пунктов Жамбылской и Туркестанской областей, а также в Шымкенте.
По шкале MSK-64 сила колебаний составила:
4 балла — в Таразе, сёлах Бауыржан Момышулы, Сарыкемер и Аса;
3 балла — в Шымкенте, Каратау, Ленгере, Манкенте, Аксукенте, Кулане, Сайраме и других населённых пунктах региона;
2 балла — в Жанатасе, Шу, Туркестане, Шардаре и Жетысайе.
Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Сейсмологи продолжают уточнять информацию.
Самое читаемое
- Педагогов Жамбылской области поздравили с Днём учителя и вручили денежные сертификаты
- Жёсткое выселение: пенсионерка получила перелом ребра после действий полиции
- Ущерб на миллионы евро нанесло Наводнение в Болгарии
- Фотоловушка в "Алтын-Эмеле" запечатлела редких куланов
- Михаил Шайдоров завоевал золото Мемориала Дениса Тена в Алматы