В ночь на 6 октября в Казахстане было зафиксировано землетрясение, передает BAQ.KZ cо ссылкой на МЧС. Сейсмособытие зарегистрировано в 01:29 по времени Астаны сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНиИ" МЧС РК.

Эпицентр находился на территории Кыргызстана, в 465 километрах юго-западнее Алматы. Глубина очага составила 10 километров. Толчки ощущались в ряде населённых пунктов Жамбылской и Туркестанской областей, а также в Шымкенте.

По шкале MSK-64 сила колебаний составила:

4 балла — в Таразе, сёлах Бауыржан Момышулы, Сарыкемер и Аса;

3 балла — в Шымкенте, Каратау, Ленгере, Манкенте, Аксукенте, Кулане, Сайраме и других населённых пунктах региона;

2 балла — в Жанатасе, Шу, Туркестане, Шардаре и Жетысайе.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Сейсмологи продолжают уточнять информацию.