Утром 4 июня 2025 года в Казахстане было зафиксировано землетрясение, передает BAQ.KZ. По данным Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований, сейсмособытие произошло в 08:06 по времени Астаны.

Очаг подземных толчков находился на территории Казахстана, примерно в 300 километрах северо-восточнее Алматы. По предварительной информации, в населённых пунктах землетрясение не ощущалось - данные о повреждениях или пострадавших отсутствуют.