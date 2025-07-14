14 июля в 12:58 по времени Астаны сеть сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК зарегистрировала землетрясение, эпицентр которого находился в 237 километрах к юго-западу от Алматы - на территории соседнего Кыргызстана, передает BAQ.KZ.

По данным специалистов, координаты эпицентра составили 41,235° северной широты и 75,842° восточной долготы, а глубина залегания подземных толчков - 20 километров.

Несмотря на относительную близость к южной столице Казахстана, сообщений об ощутимости землетрясения в Алматы и других населённых пунктах республики не поступало. МЧС продолжает мониторинг сейсмической активности в регионе.