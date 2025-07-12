  • 12 Июля, 23:01
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Землетрясение произошло в 670 километрах от Алматы

Эпицентр распологался на территории Таджикистана

Сегодня, 22:50
АВТОР
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Сегодня, 22:50
Сегодня, 22:50
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Сеть сейсмических станций ТОО "Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований" Министерства по чрезвычайным ситуациям РК зарегистрировала землетрясение, передает BAQ.KZ.

Землетрясение зарегистрировано сегодня, 12 июля, в 20:16 по времени Астаны. Эпицентр распологался на территории Таджикистана, в 670 километрах на юго-запад от Алматы.

Сведений об ощутимости нет.

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