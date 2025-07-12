Сеть сейсмических станций ТОО "Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований" Министерства по чрезвычайным ситуациям РК зарегистрировала землетрясение, передает BAQ.KZ.

Землетрясение зарегистрировано сегодня, 12 июля, в 20:16 по времени Астаны. Эпицентр распологался на территории Таджикистана, в 670 километрах на юго-запад от Алматы.

Сведений об ощутимости нет.