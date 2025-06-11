Утром 11 июня в 9:45 по времени Астаны сеть сейсмостанций ТОО “ННЦСНИ” МЧС РК зафиксировала землетрясение на территории Афганистана, передает BAQ.KZ.

Эпицентр находился в 873 км к юго-западу от Алматы, с координатами 36,860° северной широты и 70,868° восточной долготы. Толчки в Казахстане не ощущались, пострадавших и разрушений не зафиксировано.

Специалисты продолжают мониторинг ситуации, угрозы для жителей РК нет.