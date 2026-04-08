Землетрясение произошло в Алматинской области
Пострадавших и разрушений нет.
Сегодня 2026, 23:20
59Фото: Pixabay.com
Сеть сейсмических станций ТОО «Национальный научный центр сейсмологических исследований и информации» МЧС РК 8 апреля в 22:55 по времени Астаны зарегистрировала землетрясение, передает BAQ.KZ со ссылкой на МЧС РК.
По данным специалистов, эпицентр подземных толчков находился в 117 километрах к северо-западу от Алматы на территории Казахстана — в Илийском районе Алматинской области.
Ощутимость землетрясения зафиксирована в селе Курты, где она составила 2 балла.
По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
