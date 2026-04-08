Сеть сейсмических станций ТОО «Национальный научный центр сейсмологических исследований и информации» МЧС РК 8 апреля в 22:55 по времени Астаны зарегистрировала землетрясение, передает BAQ.KZ со ссылкой на МЧС РК.

По данным специалистов, эпицентр подземных толчков находился в 117 километрах к северо-западу от Алматы на территории Казахстана — в Илийском районе Алматинской области.

Ощутимость землетрясения зафиксирована в селе Курты, где она составила 2 балла.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.