На стадионе "Астана Арена", где 21 сентября прошёл концерт легендарной группы Backstreet Boys, среди тысяч зрителей были и гости с ограниченными возможностями, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.

Для их удобства организаторы предусмотрели специальные условия: оборудовали специальные входы, выделили отдельные зоны для маломобильных граждан и обеспечили сопровождение волонтёров.

Посетители отметили, что такие меры позволяют чувствовать себя частью большого события и наслаждаться концертом наравне с другими поклонниками. Организаторы подчеркнули, что создание инклюзивной среды на массовых мероприятиях - важный шаг для развития доступной городской культуры в столице.