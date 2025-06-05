Землетрясение произошло в Кыргызстане
Жертв и разрушений нет.
Сегодня, 18:37
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Сегодня, 18:37Сегодня, 18:37
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Сегодня, 5 июня 2025 года в 16:18, в районе села Кара-Булун Ат-Башинского района зафиксировано землетрясение магнитудой 4,5, сообщает Институт сейсмологии КР, передает BAQ.KZ.
По данным специалистов, сила подземных толчков в эпицентре составила до 4 баллов по шкале MSK-64. В соседних сёлах Кызыл-Туу и Казыбек ощущались колебания силой до 3,5 баллов. Сейсмическая активность распространилась в радиусе до 79 километров, включая и областной центр - город Нарын.
По предварительным данным, жертв и разрушений нет, эвакуация населения не проводилась. Власти продолжают мониторинг обстановки. На территории Республики Казахстан подземные толчки не ощущались.
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