Стихийное бедствие мощностью 6,0 магнитуды, случившееся в ночь на 31 августа 2025 года в провинции Кунар на северо-востоке Афганистана, стало одной из самых трагических катастроф в стране за последние годы, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu Ajansi.

Число погибших уже превысило 1 000 человек, более 3 000 получили ранения, сообщили местные власти.

Эпицентр землетрясения располагался всего в 27 километрах к востоко-северо-востоку от города Джелалабад на глубине 8–10 километров, что объясняет его разрушительную силу. В результате толчков в ряде районов произошли мощные оползни, блокировавшие дороги и осложнившие работу спасателей.

Сейчас в зоне бедствия продолжаются поисково-спасательные операции и эвакуация пострадавших. Однако власти опасаются, что количество жертв может еще возрасти, учитывая масштабы разрушений и сложности с доступом к некоторым районам.

Напомним, 2 сентября в Алматы зафиксировано землетрясение.