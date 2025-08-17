В воскресенье утром на центральном индонезийском острове Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,0. Пострадали почти 30 человек, передает BAQ.KZ.

Как сообщает агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий страны (BNPB), землетрясение произошло в 5:38 по времени Западной Индонезии. Эпицентр находился на суше на глубине 10 км, в 18 км к северо-западу от Посо.

"Двое из 29 пострадавших находятся в тяжелом состоянии", - уточнили в агентстве.

Отметим, что Индонезия расположена в так называемом Тихоокеанском огненном кольце, зоне высокой сейсмической активности, где различные слои земной коры соприкасаются друг с другом, вызывая множество землетрясений.