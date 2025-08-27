В ночь на 27 августа в Мангистауской области почувствовали слабые подземные толчки силой до 2 баллов, передает BAQ.KZ. Эпицентр землетрясения магнитудой 6,0 находился в акватории Каспийского моря у побережья Дагестана.

По данным ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК, сейсмособытие произошло в 01:33 по алматинскому времени на глубине 15 км. В Актау и окрестностях колебания были слабые, тогда как в Махачкале жители выбегали на улицы.

Подземные толчки также ощутили в Азербайджане и Тбилиси. Жертв и разрушений в Казахстане не зарегистрировано.