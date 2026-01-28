Казахстанские спасатели принимали участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций не только в Турции, но и в других государствах. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра по чрезвычайным ситуациям Кеген Турсынбаев, отвечая на вопрос депутата Мажилиса Ажар Сагандыковой, передает BAQ.KZ.

Депутат напомнила об участии Казахстана в ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Турции, отметив высокую оценку работы казахстанских спасателей со стороны турецких властей, и поинтересовалась, в каких еще международных чрезвычайных ситуациях участвовали отечественные спасательные подразделения, а также какие механизмы взаимодействия действуют в настоящее время.

По словам Кегена Турсынбаева, казахстанские спасатели оказывали помощь и в других странах.

– Наши силы и средства работали в Афганистане после землетрясения, а также участвовали в ликвидации лесных пожаров в России и Кыргызстане. При обращении государств, с которыми у нас заключены соответствующие соглашения, мы готовы оказывать помощь. Говоря о случаях оказания международной помощи Казахстану, в 2024 году во время паводков другие государства официально не обращались с предложением помощи, однако ряд стран проявил инициативу. В списке этих стран Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, — сообщил он.

Он также отметил, что в 2023–2024 годах в закон о гражданской защите были внесены изменения, которыми закреплена функция республиканского оперативного штаба. Его возглавляет Премьер-министр, а в состав входят представители государственных органов и акимы регионов, где объявлена чрезвычайная ситуация регионального или республиканского масштаба.

По словам Кегена Турсынбаева, именно на заседании республиканского штаба коллегиально принимается решение о необходимости обращения за международной помощью.