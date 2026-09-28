Землетрясение зафиксировали в 8 км от Алматы

28 Сентября 2026, 09:50
АВТОР
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Istockphoto 28 Сентября 2026, 09:50
28 Сентября 2026, 09:50
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Фото: Istockphoto

Подземные толчки зарегистрировали утром 28 сентября вблизи Алматы. Эпицентр сейсмособытия находился в восьми километрах от города.

По данным ТОО «Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований» Министерства по чрезвычайным ситуациям, землетрясение произошло в 09:38:07 по времени Астаны. Очаг располагался в юго-западном направлении от Алматы.

Расчетная интенсивность в населенных пунктах составила:

  • Карасай (Каскелен) – 2-3 балла;
  • Боралдай – 2–3 балла;
  • Отеген-Батыр – 2 балла.

Информация о последствиях сейсмособытия уточняется.

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