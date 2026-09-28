Землетрясение зафиксировали в 8 км от Алматы
28 Сентября 2026, 09:50
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28 Сентября 2026, 09:5028 Сентября 2026, 09:50
133Фото: Istockphoto
Подземные толчки зарегистрировали утром 28 сентября вблизи Алматы. Эпицентр сейсмособытия находился в восьми километрах от города.
По данным ТОО «Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований» Министерства по чрезвычайным ситуациям, землетрясение произошло в 09:38:07 по времени Астаны. Очаг располагался в юго-западном направлении от Алматы.
Расчетная интенсивность в населенных пунктах составила:
- Карасай (Каскелен) – 2-3 балла;
- Боралдай – 2–3 балла;
- Отеген-Батыр – 2 балла.
Информация о последствиях сейсмособытия уточняется.
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