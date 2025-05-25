Сетью сейсмических станций ТОО "Национальный научный центр сейсмологических исследований и информации" МЧС РК 25 мая 2025 г. в 07 час 35 мин по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, передает BAQ.KZ.

По данным МЧС РК очаг землетрясения располагается на территории России в 1162 км. на северо-восток от г. Алматы.

Сведения об ощутимости:

Расчетная интенсивность (в баллах) составила:

г. Усть-Каменогорск - 2 б.

с. Катон-Карагай - 2 б.

Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.

Также специалистами ГУ "Казселезащита" МЧС был проведен мониторинг по обследованию русел рек, гидротехнических сооружений, оползнеопасных и селеопасных участков.

Также проведен визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения, на предмет возможных повреждений.

По результатам осмотра повреждений не обнаружено, в настоящее время указанные объекты функционируют в штатном режиме.

Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало. Обстановка стабильная.