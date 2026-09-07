Землетрясение зафиксировали в Восточном Казахстане

Землетрясение зарегистрировали на территории Казахстана вечером 6 сентября. Подземные толчки зафиксировали в Восточно-Казахстанской области. По данным МЧС, землетрясение произошло в 23:08 по времени Астаны.

Эпицентр находился в 875 километрах к северо-востоку от Алматы. В селе Улкен-Нарын расчетная интенсивность составила 2 балла. Данных о разрушениях и пострадавших не поступало.