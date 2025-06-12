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Землетрясение зарегистрировали казахстанские сейсмологи

Казахстан зафиксировал землетрясение в России.

Сегодня, 18:11
АВТОР
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iStock Сегодня, 18:11
Сегодня, 18:11
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Фото: iStock

Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" Министерства по чрезвычайным ситуациям РК 12 июня в 16:23 по времени Астаны зафиксировано землетрясение, передает BAQ.KZ  со ссылкой на официальные данные.

Сейсмособытие произошло за пределами Казахстана - очаг землетрясения находился на территории России, примерно в 1399 километрах к северо-востоку от Алматы. Географические координаты подземных толчков: 51,841° северной широты и 90,363° восточной долготы.

По предварительным данным, землетрясение не ощущалось на территории Казахстана и не представляло угрозы для населения. Информация об интенсивности толчков и возможных последствиях в районе эпицентра уточняется российскими службами.

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