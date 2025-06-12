Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" Министерства по чрезвычайным ситуациям РК 12 июня в 16:23 по времени Астаны зафиксировано землетрясение, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальные данные.

Сейсмособытие произошло за пределами Казахстана - очаг землетрясения находился на территории России, примерно в 1399 километрах к северо-востоку от Алматы. Географические координаты подземных толчков: 51,841° северной широты и 90,363° восточной долготы.

По предварительным данным, землетрясение не ощущалось на территории Казахстана и не представляло угрозы для населения. Информация об интенсивности толчков и возможных последствиях в районе эпицентра уточняется российскими службами.