Землетрясение зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Казахстан зафиксировал землетрясение в России.
Сегодня, 18:11
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Сегодня, 18:11Сегодня, 18:11
105Фото: iStock
Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" Министерства по чрезвычайным ситуациям РК 12 июня в 16:23 по времени Астаны зафиксировано землетрясение, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальные данные.
Сейсмособытие произошло за пределами Казахстана - очаг землетрясения находился на территории России, примерно в 1399 километрах к северо-востоку от Алматы. Географические координаты подземных толчков: 51,841° северной широты и 90,363° восточной долготы.
По предварительным данным, землетрясение не ощущалось на территории Казахстана и не представляло угрозы для населения. Информация об интенсивности толчков и возможных последствиях в районе эпицентра уточняется российскими службами.
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