Землетрясения произошли у берегов Самоа и Фиджи
Сегодня, 09:41
88Фото: БЕЛТА
Землетрясения магнитудой 5,7 зарегистрированы у юго-западного побережья острова Савайи, принадлежащего Самоа, и у берегов Фиджи магнитудой 6,2, передает BAQ.KZ со ссылкой на БЕЛТА.
Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на австралийское государственное геологическое бюро.
В первом случае эпицентр подземных толчков располагался в 85 км к юго-западу от острова, на котором проживают свыше 43 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 72 км.
О возможных жертвах или разрушениях данных не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
Во втором случае, как сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, эпицентр подземных толчков располагался в 467 км к юго-востоку от столицы островной республики – города Сува, где проживают порядка 77 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 511 км.
Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
