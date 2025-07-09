В области Жетісу, в Алакольском районе, завершена важная процедура возврата земли в государственную собственность, что стало значительным шагом в управлении земельными ресурсами региона, передает BAQ.KZ. Прокуратура области сообщила, что в результате надзора были выявлены 14 земельных участков, срок временного землепользования которых истек, но которые до сих пор использовались неэффективно.

Несмотря на высокую востребованность земли в Алакольском районе, местный акимат не принял своевременных мер по возврату этих участков. Прокуроры установили, что общая площадь возвращённых земель составила 1 655 гектаров, а их кадастровая стоимость - 100 миллионов тенге.

После вмешательства прокуратуры все земельные участки были возвращены в государственный земельный фонд, что позволит улучшить распределение земельных ресурсов и повысить эффективность их использования. Возврат земель также поможет урегулировать вопросы с их незаконным использованием, обеспечив более справедливое и прозрачное распределение в условиях растущего интереса к земле в регионе.