Прокуратура области Абай завершила очередной этап работы по возврату неиспользуемых земельных участков в собственность государства, передает BAQ.KZ. В результате проведенной проверки было установлено, что ряд землепользователей, несмотря на обязательства, не использовали 104 земельных участка на протяжении длительного времени и нарушили законодательные требования.

В результате системной работы прокуратуры 42 тыс. га земли общей кадастровой стоимостью 516 млн тенге были возвращены в распоряжение государства. Эти участки, которые ранее не использовались по назначению, теперь станут доступными для других добросовестных пользователей.

Этот шаг является частью более широкого процесса, который поддерживает Послание Главы государства от 2 сентября 2024 года. В рамках работы местные исполнительные органы уже начинают процедуру перераспределения возвращенных земель, с целью их передачи в пользование тем, кто готов эффективно и рационально использовать эти ресурсы.

Процесс возврата и перераспределения неиспользуемых земель продолжится и в дальнейшем, чтобы обеспечить оптимальное использование природных ресурсов региона и предотвратить их заиление или деградацию.