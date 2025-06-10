Земли на 516 млн тенге возвращены государству в области Абай
42 тыс. гектаров земли возвращены в госсобственность.
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Прокуратура области Абай завершила очередной этап работы по возврату неиспользуемых земельных участков в собственность государства, передает BAQ.KZ. В результате проведенной проверки было установлено, что ряд землепользователей, несмотря на обязательства, не использовали 104 земельных участка на протяжении длительного времени и нарушили законодательные требования.
В результате системной работы прокуратуры 42 тыс. га земли общей кадастровой стоимостью 516 млн тенге были возвращены в распоряжение государства. Эти участки, которые ранее не использовались по назначению, теперь станут доступными для других добросовестных пользователей.
Этот шаг является частью более широкого процесса, который поддерживает Послание Главы государства от 2 сентября 2024 года. В рамках работы местные исполнительные органы уже начинают процедуру перераспределения возвращенных земель, с целью их передачи в пользование тем, кто готов эффективно и рационально использовать эти ресурсы.
Процесс возврата и перераспределения неиспользуемых земель продолжится и в дальнейшем, чтобы обеспечить оптимальное использование природных ресурсов региона и предотвратить их заиление или деградацию.
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