Земли стоимостью свыше 100 млн тенге вернули государству
Прокуратура Актогайского района Павлодарской области в ходе работы по защите интересов государства и обеспечению законного и эффективного использования земельных ресурсов выявила нарушения требований земельного законодательства, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.
В результате проведённого анализа установлены факты длительного неиспользования земель сельскохозяйственного назначения, находившихся в аренде крестьянского хозяйства "Жанабет".
По представлению прокуратуры района Департамент по управлению земельными ресурсами направил в Специализированный межрайонный экономический суд области иск о принудительном изъятии неиспользуемых земельных участков.
Общая площадь земель, не введённых в хозяйственный оборот, превысила 200 гектаров. По итогам судебного разбирательства договоры аренды были расторгнуты, а участки возвращены в государственную собственность.
Постановлением акимата земельные участки с оценочной стоимостью более 100 млн тенге оформлены за государством, что позволило восстановить законность в сфере землепользования и обеспечить рациональное использование сельскохозяйственных угодий.
