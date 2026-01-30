Казахстан занимает 5-е место в мире по площади пастбищных угодий, и сегодня государство принимает все необходимые меры, чтобы эти земли использовались эффективно. Об этом на брифинге в СЦК заявил председатель Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства РК Мурат Темиржанов, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, проблемы с нехваткой пастбищ вокруг населённых пунктов связаны не с дефицитом земель, а с нарушением традиционного пастбищного оборота.

– У нас издревле были отгонные пастбища. Традиционно использовались кыстау, жайляу, коктем — то есть пастбища менялись в течение года. Это позволяло избегать деградации почв. Если поголовье стоит на одном месте, появляются сбитые пастбища и ухудшается состояние земли, — пояснил Темиржанов.

Он отметил, что в стране принят комплексный план по развитию животноводства, в рамках которого особый акцент делается на вовлечение в оборот отгонных пастбищ и внедрение ротационного использования земель.

Кроме того, 2026 год на международном уровне также посвящён вопросам пастбищных угодий. В частности, профильная конференция сторон ООН по этой теме пройдёт в Монголии.

Глава комитета подчеркнул, что государство последовательно возвращает неиспользуемые земли и вводит их в хозяйственный оборот.

– Ранее уже было возвращено более 5 миллионов гектаров. В этом году есть поручение полностью закрыть дефицит пастбищ. Я думаю, что мы с коллегами с этой задачей справимся, — заявил он.

Отвечая на вопрос журналистов о возможных случаях повторного изъятия земель у новых пользователей, Темиржанов сообщил, что лично с такими примерами не сталкивался.

– Изъятие земли происходит исключительно по решению суда либо в добровольном порядке. На моей памяти случаев, когда участок повторно изымался после предоставления, не было, — сказал он.

При этом он напомнил, что в Казахстане действует так называемый "чёрный список": если участок был изъят принудительно, его прежний владелец не может претендовать на получение земли в течение трёх лет.