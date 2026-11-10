Земля нагревается быстрее, темпы накопления тепла ускоряются - ВМО

Земля накапливает тепло с беспрецедентной скоростью, а климатические изменения усиливают экстремальные погодные явления. Об этом говорится в докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО), опубликованном 9 ноября к началу климатического саммита COP31 в Анталье. По данным организации, энергетический дисбаланс Земли достиг рекордного уровня: планета поглощает больше тепла, чем отдаёт в космос. Это усиливает риск волн жары, засух и тропических циклонов.

Ожидается, что 2026 год войдёт в четвёрку самых жарких за историю наблюдений. При этом 2023–2026 годы могут стать четырьмя самыми жаркими годами подряд. Около 90% избыточного тепла поглощает Мировой океан. 2026 год может стать десятым подряд годом с рекордной температурой океанской воды. За первые девять месяцев года средняя глобальная температура была на 1,47 градуса выше доиндустриального уровня.

Климатолог Билл Макгуайр, почётный профессор Университетского колледжа Лондона, считает, что порог в 1,5 градуса может быть окончательно превышен уже в 2028 году. При нынешних темпах потепления отметка в 2 градуса может быть достигнута к концу 2030-х. По мнению учёного, прогнозы повышения температуры на 2,6–2,8 градуса к концу XXI века могут оказаться слишком оптимистичными.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал происходящее началом эпохи климатических экстремумов. ВМО также сообщила о рекордно низкой площади морского льда в Арктике и одном из минимальных показателей в Антарктике. Мировые ледники потеряли более 400 млрд тонн массы, их сокращение продолжается четвёртый год подряд во всех 19 регионах наблюдений.