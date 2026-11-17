Пока одни сельхозугодья зарастают травой без всякой пользы, другие нужны фермерам и сельским жителям для выпаса скота и развития хозяйств. С начала 2026 года Казахстан вернул в государственную собственность 1,3 млн гектаров сельскохозяйственных земель. Теперь задача – не просто изъять неиспользуемые участки, а найти им новых хозяев и применение.

Для выявления заброшенных угодий и земель, используемых с нарушением законодательства, территориальные подразделения Комитета по управлению земельными ресурсами Минсельхоза провели более тысячи внеплановых проверок. Их охват превысил миллион гектаров.

Впрочем, возвращенные земли – лишь часть масштабного перераспределения. По данным на начало сентября 2026 года, общий объем земель, переданных новым пользователям по всей стране, достиг 13,5 млн гектаров.

Из них 5,5 млн гектаров направили в общее пользование местного населения. Эти участки предназначены прежде всего для выпаса сельскохозяйственных животных и решения проблемы нехватки общественных пастбищ. Еще 8 млн гектаров предоставили на конкурсной основе субъектам агропромышленного комплекса для ведения и расширения сельскохозяйственной деятельности.

Параллельно власти намерены изменить правила игры для тех, кто добросовестно пользуется землей. Специальная рабочая группа уже утвердила методические рекомендации с едиными критериями оценки землепользователей. Документ также предусматривает четкие сроки межведомственного взаимодействия и упрощение процедур продления прав на участки.

Но одно из наиболее заметных изменений еще впереди. С 1 января 2027 года распределять сельскохозяйственные земли планируют полностью в электронном формате. Конкурсы переведут на цифровую платформу, что должно сделать процедуру прозрачнее, снизить влияние человеческого фактора и упразднить действующий механизм работы земельных комиссий.

Прежде чем новая система заработает по всей стране, ее протестируют в пилотном режиме в Акмолинской области и области Жетісу.

Таким образом, земельная реформа постепенно переходит от изъятия неиспользуемых гектаров к изменению всей системы их распределения. Главный вопрос теперь не только в том, сколько земли удастся вернуть государству, но и в том, насколько эффективно она будет работать на сельское хозяйство и нужды населения.