На заседании Мажилиса депутат Ерболат Саурыков от партии "Ауыл" выступил с разъяснением позиции фракции по проекту новой Конституции Казахстана и опроверг распространённые в обществе мифы о якобы планируемой продаже земли иностранцам, передает BAQ.KZ

Ерболат Саурыков подчеркнул, что партия тщательно обсуждала проект на фракционных и региональных совещаниях, после чего единогласно выразила поддержку документу.

– В обществе снова распространяются ложные сведения о том, что якобы новая Конституция убирает запрет на продажу земли иностранцам. Хочу подчеркнуть: это неправда. Основные положения о земле, недрах, воде, растительном и животном мире остаются без изменений. Мораторий и прямой запрет на продажу земли иностранцам сохраняются, а новые нормы лишь укрепляют эти принципы, — заявил депутат.

Депутат отметил, что проект новой Конституции отражает стратегическое видение страны в развитии человеческого капитала. Законодательно закрепляется приоритет образования, науки и инноваций как ключевого ресурса для экономического и социального прогресса.

– Сегодня главным ресурсом становится не природное богатство, а люди - их знания, компетенции и интеллектуальный потенциал. Закрепление развития человеческого капитала на конституционном уровне позволит Казахстану войти в число ведущих стран мира, привлечь инвестиции, стимулировать технологический прогресс и повышать благосостояние населения, — подчеркнул депутат.

Саурыков также остановился на новом инструменте регионального развития – "городах ускоренного роста", которые предполагают особый правовой режим для стимулирования инвестиций и экономической активности. По его словам, эта мера не нарушает унитарность страны и обеспечивает баланс между экономической гибкостью и защитой интересов государства и граждан.

– Закрепление специальных правовых режимов на конституционном уровне позволит ускорить реализацию крупных проектов, повысить инвестиционную привлекательность регионов и укрепить позиции Казахстана как финансового и делового хаба, — заявил мажилисмен.

Фракция "Ауыл" призывает коллег поддержать проект новой Конституции, подчеркнув, что документ отвечает интересам государства, обеспечивает устойчивое развитие и укрепляет будущее благосостояние следующего поколения.