Второй год подряд на планете зарегистрирована магнитная буря "планетарного масштаба", передает BAQ.KZ со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, магнитные бури уровня G5 - достаточно редкое явление. Последний раз три года подряд такие бури наблюдались с 2003 по 2005 годы, после чего их интенсивность не превышала уровня G4.

После длительного перерыва магнитная буря G5 была зафиксирована в мае 2024 года. В 2025 году экстремальная магнитная буря произошла 12 ноября, достигнув максимального уровня G5, возмущение составило 8,67 единиц.

Учёные предупреждают, что при подобных возмущениях на Земле могут повреждаться трансформаторы и энергосистемы, а у космических аппаратов возникают сбои в геолокации и каналах связи со спутниками.