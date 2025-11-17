Земля снова подверглась магнитной буре "планетарного масштаба"
Учёные зафиксировали редкое геомагнитное явление высшего уровня.
Второй год подряд на планете зарегистрирована магнитная буря "планетарного масштаба", передает BAQ.KZ со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, магнитные бури уровня G5 - достаточно редкое явление. Последний раз три года подряд такие бури наблюдались с 2003 по 2005 годы, после чего их интенсивность не превышала уровня G4.
После длительного перерыва магнитная буря G5 была зафиксирована в мае 2024 года. В 2025 году экстремальная магнитная буря произошла 12 ноября, достигнув максимального уровня G5, возмущение составило 8,67 единиц.
Учёные предупреждают, что при подобных возмущениях на Земле могут повреждаться трансформаторы и энергосистемы, а у космических аппаратов возникают сбои в геолокации и каналах связи со спутниками.
