На Земле ожидается магнитная буря, которая может начаться уже во вторник, 24 июня, и продлиться до следующего дня, передает BAQ.KZ. Об этом агентству "Москва" рассказала старший научный сотрудник Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Н. В. Пушкова РАН Наталия Шлык.

Причиной геомагнитного возмущения станет поток высокоскоростной плазмы, исходящий из корональной дыры на Солнце. Ученые предупреждают, что это явление может повлиять на работу спутников, навигационных систем и вызвать сбои в энергосетях.

Точная сила предстоящей магнитной бури станет известна ближе к ее началу, однако специалисты советуют людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями заранее принять меры предосторожности. Следите за обновлениями и рекомендациями метеорологов и специалистов.