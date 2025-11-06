В пятницу Землю накроет самая мощная геомагнитная буря года — специалисты предупреждают, что по своим масштабам она может стать одной из сильнейших за последние несколько лет, передает BAQ.KZ со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии института космических исследований РАН. Уже сейчас астрономы фиксируют необычно активное состояние Солнца и формируют обновлённые прогнозы на основе данных о выбросах плазмы.

Первая модель движения солнечных облаков показала, что к Земле направляются несколько мощных выбросов, которые по пути слились в единую гигантскую структуру. Именно подобный сценарий наблюдался 11–12 мая прошлого года, когда планета столкнулась с бурей уровня G5 — максимальной по шкале.

На данный момент прогнозы указывают, что в пятницу, 7 ноября, ожидается геомагнитная буря уровня G3–G4 — от сильной до очень сильной. Однако эксперты подчёркивают, что расчёты пока не учитывают последний, самый мощный выброс, произошедший минувшей ночью. После пересчёта данных вероятность усиления до уровня G4–G5 остаётся высокой.

Учёные отмечают, что удар по Земле, по предварительным данным, будет краевым: основное ядро выброшенной плазмы должно пройти немного в стороне от орбиты планеты. "Тем не менее даже периферийные участки облака могут вызвать серьёзные возмущения в магнитосфере", — отмечают специалисты.

Однако, как предупреждают наблюдатели, подобные прогнозы уже не раз оказывались неточными. "Ранее модели показывали, что облака пройдут в десятках миллионов километров от Земли, но по факту именно они вызвали сильнейшие магнитные бури, наблюдаемые сейчас по всей планете", — сообщают исследователи.

По последним визуальным данным, большая часть выброшенной солнечной плазмы движется именно в сторону Земли. Если прогноз подтвердится, 7 ноября может стать днём самой интенсивной магнитной активности 2025 года.