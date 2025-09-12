13 и 14 сентября ожидается всплеск геомагнитной активности — Землю накроют магнитные бури умеренной силы, достигшие 2–3 уровней по пятибалльной шкале, передает BAQ.KZ.

Как сообщает Лаборатория солнечной астрономии, причиной станет корональная дыра, которая 11 сентября сместилась в центр солнечного диска. Потоки высокоскоростного солнечного ветра уже направлены в сторону нашей планеты и достигнут её орбиты примерно через трое суток.

Сентябрь 2025 года уже отметился высокой геомагнитной активностью: за первые 10 дней учёные зафиксировали три магнитные бури — 2, 6 и 10 сентября. Для сравнения, весь август ознаменовался лишь одним таким событием. Хотя уровень вспышечной активности Солнца в последние дни снизился, специалисты не исключают, что это может быть лишь временной передышкой на фоне приближения к новому солнечному максимуму.

Пока речь идёт о бурях средней интенсивности, однако учёные продолжат наблюдение и представят уточнённый прогноз на выходные 11 сентября. Ожидаются данные о предполагаемой скорости и плотности солнечного ветра, а также конкретные временные интервалы геомагнитной нестабильности.

Магнитные бури 2–3 уровня могут сказаться на самочувствии метеочувствительных людей: возможны головные боли, бессонница, скачки давления и быстрая утомляемость. Кроме того, вероятны незначительные сбои в работе GPS, радиосвязи и некоторых элементов энергосетей.

Специалисты рекомендуют в такие дни уделить внимание здоровью, избегать переутомления и следить за самочувствием.