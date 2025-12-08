Мощные магнитные бури ожидаются на Земле 9 и 10 декабря, и учёные предупреждают: события могут оказаться одними из самых заметных за последние недели, передает BAQ.KZ.

Причиной станет выброс солнечной плазмы после вспышки класса M8.1, которая произошла минувшей ночью. Хотя вспышка была умеренной силы, её расположение точно по линии Солнце–Земля означает практически фронтальный удар — без факторов, способных снизить воздействие. Именно поэтому прогнозируется буря уровня G2–G3, относящаяся к категории от средней до сильной.

Последний раз подобный прямой удар солнечного ветра Земля пережила 12–13 ноября. Тогда буря достигла уровня G4 и вызвала заметные колебания магнитного поля планеты. С тех пор Землю лишь частично задело облако от вспышки класса X 1 декабря, что также привело к значительным возмущениям, близким к уровню G3. На этот раз интенсивность ожидается сопоставимой, а значит, условия для проявления атмосферных явлений будут особенно благоприятными.

По расчётам специалистов, пик воздействия придется на вторую половину дня 9 декабря. В сочетании с высокими геомагнитными индексами это может привести к появлению полярных сияний, особенно в северных регионах. Зимняя тёмная погода обычно способствует наблюдениям, но текущая облачность в центральной части страны может стать препятствием. Тем не менее многие любители природных явлений надеются, что небо хотя бы частично прояснится.

Геомагнитные возмущения, согласно прогнозам, сохранятся до четверга. Учёные продолжают мониторинг ситуации, отмечая, что в период высокой солнечной активности подобные события становятся всё более частыми, но именно фронтальные удары, как ожидается сейчас, проявляют себя наиболее ярко.