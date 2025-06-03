Июнь буквально ворвался с космическим размахом - планету с первых дней месяца накрыла волна мощнейших магнитных бурь, передает BAQ.KZ. Уже 2 июня геомагнитная активность достигла опасного уровня, а 3 июня ситуация стала критической: буря усилилась до 7 баллов по 9-балльной шкале, что почти на грани допустимого.

По данным специалистов, всему виной - экстремальный выброс солнечной плазмы. Уже утром 1 июня приборы зафиксировали скорость солнечного ветра свыше 1000 км/с - один из самых высоких показателей за всю историю наблюдений. Температура выброса превысила 2 миллиона градусов, что в 20 раз выше нормы. Плазма практически без задержек достигла Земли, вызвав резкий скачок магнитной активности.

Такая мощная геомагнитная буря может сказываться на самочувствии метеозависимых людей, вызывать сбои в навигационных системах, радиосвязи и даже в работе спутников. Специалисты предупреждают: фаза нестабильности сохранится минимум до 5 июня, а значит, штормовое предупреждение пока остаётся в силе.