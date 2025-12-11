Солнечная вспышка вновь испытала Землю на устойчивость после того, как 11 декабря планету достиг второй выброс плазмы, произошедший на Солнце 7–8 декабря, передает BAQ.KZ.

Об этом сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, отметив, что реакция магнитосферы оказалась достаточно заметной и стремительной.

По словам ученых, происходящее соответствует ожиданиям при подобных импульсных событиях.

"На данный момент наблюдается бурная реакция магнитосферы. Сформировался, как это почти всегда бывает при таких импульсных событиях, яркий полярный овал. Его край еще находится над северо-западными регионами России, но основная часть, к сожалению, уже ушла в сторону Скандинавии и далее, в Канаду", — говорится в сообщении лаборатории.

Специалисты уточнили, что нынешняя магнитная буря не относится к сильным. По предварительным данным, её интенсивность оценивается как слабая или средняя, однако влияние на чувствительных к геомагнитным колебаниям людей всё же возможно. Ученые продолжают мониторинг состояния магнитосферы, ожидая, как будет развиваться ситуация в ближайшие часы.