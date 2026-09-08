Землю накрыла первая магнитная буря осени

Повышенная геомагнитная активность сохранится 8 сентября.

По предварительным прогнозам специалистов Лаборатории солнечной астрономии, магнитосфера Земли останется возмущённой в течение суток, а в отдельные периоды возможны условия для слабой магнитной бури.

Что происходит

После недавнего усиления солнечной активности геомагнитная обстановка на Земле начала постепенно стабилизироваться, однако последствия солнечных выбросов могут сохраняться ещё несколько дней.

В течение 8 сентября ожидается повышенная магнитная активность. Кр-индекс может подниматься до 4 и выше, что соответствует возмущённому состоянию магнитосферы.

В отдельные часы показатель может приблизиться к отметке 5. Именно с этого значения начинается слабая магнитная буря уровня G1.

Какова вероятность магнитной бури

По предварительной оценке специалистов, вероятность того, что геомагнитные возмущения перерастут в слабую магнитную бурю, составляет около 31%.

При этом прогноз может корректироваться в течение суток в зависимости от изменений солнечной активности и состояния магнитосферы.

Что это значит

Повышенная геомагнитная активность не означает, что магнитная буря обязательно будет ощущаться всеми жителями Казахстана.

Некоторые люди, особенно чувствительные к изменениям погоды и атмосферным условиям, могут отмечать ухудшение самочувствия. Однако научные данные о прямом влиянии магнитных бурь на здоровье человека остаются неоднозначными.

При этом специалисты рекомендуют в дни повышенной геомагнитной активности внимательнее относиться к своему самочувствию.

Как пережить период

В такие дни рекомендуется не перегружать организм, соблюдать привычный режим сна и отдыха, пить достаточно воды и по возможности избегать сильных стрессов.

Людям с хроническими заболеваниями важно продолжать назначенное врачом лечение и не менять схему приёма препаратов самостоятельно.

При появлении сильной боли в груди, выраженной одышки, потери сознания или других серьёзных симптомов необходимо обратиться за медицинской помощью.

Геомагнитная обстановка может меняться достаточно быстро, поэтому окончательные прогнозы следует уточнять по мере поступления новых данных.