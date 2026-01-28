Землю в Алматинской области делили по поддельным документам акимов
Прокуратура Алматинской области выявила нарушения законности в сфере земельных отношений, связанные с использованием фиктивных решений местных исполнительных органов, передает BAQ.KZ.
В ходе комплексного анализа установлено, что в Карасайском районе незаконно изменялось целевое назначение земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 5 гектаров на основании фиктивных решений акимата. Впоследствии эти земли были разделены на 83 отдельных участка.
По иску прокуратуры решением Карасайского районного суда фиктивные решения признаны незаконными и отменены, что позволило восстановить интересы государства.
Аналогичный факт выявлен и в Илийском районе. Там решение акима о предоставлении земельного участка под индивидуальное жилищное строительство также оказалось фиктивным. По решению суда участок возвращён в государственную собственность.
По данным фактам при координации прокуратуры управлением полиции возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 385 Уголовного кодекса РК ("Изготовление и использование поддельных документов"). В настоящее время проводятся следственные действия.
В прокуратуре отметили, что в соответствии с частью 1 статьи 201 УПК РК сведения досудебного расследования не подлежат разглашению.
