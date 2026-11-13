Землю в Астане будут оценивать по-новому: что готовят власти

В Астане готовят изменения в правила определения стоимости земельных участков. В столице намерены обновить границы оценочных зон и коэффициенты, которые учитываются при расчёте кадастровой стоимости земли, передаёт BAQ.KZ.

Речь идёт о земельных участках, которые государство предоставляет в частную собственность или сдаёт в аренду. При определении их оценочной стоимости учитываются специальные коэффициенты, связанные с расположением участка.

Теперь в столице готовят переход к обновлённым правилам. Для этого акимат разработал проект решения маслихата, предусматривающий отмену документа от 27 февраля 2018 года.

Почему решили отказаться от старых правил

Как следует из пояснительной справки, решение 2018 года утратило актуальность. Вместо него предусмотрено новое решение маслихата с обновлёнными границами оценочных зон и поправочными коэффициентами.

Эти параметры используются при расчёте кадастровой стоимости земли. Поэтому их пересмотр имеет значение для оценки участков, предоставляемых государством.

В опубликованной информации не указано, какие именно районы столицы затронут изменения, насколько изменятся коэффициенты и приведёт ли это к увеличению или снижению оценочной стоимости конкретных участков.

Пока документ находится на стадии проекта. Старое решение планируют исключить из действующей нормативной базы после вступления в силу соответствующих решений столичного маслихата.