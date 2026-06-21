Землю заберут обратно: инвесторам в Туркестанской области поставили жесткое условие

В Туркестанской области инвесторов предупредили о возможном изъятии земельных участков за срыв сроков реализации проектов. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Нурлыбек Налибаев во время выездного совещания по развитию экотуризма в государственном национальном природном парке «Сайрам-Угам».

В совещании приняли участие более 50 потенциальных отечественных и зарубежных инвесторов. Стороны обсудили проекты, которые планируется реализовать на территории национального парка и в прилегающих районах. Речь идет о строительстве туристических комплексов, зон отдыха, гостиниц, апарт-отелей, а также создании международного горнолыжного кластера KASKASU стоимостью около 172 млрд тенге.

Налибаев подчеркнул, что государство заинтересовано в привлечении инвестиций, однако рассчитывает не на презентации и концепции, а на реальные результаты.

Нам нужны не красивые эскизы, а реальные результаты. Поэтому по каждому проекту должны быть четко определены обязательства и сроки реализации. Если инвестор не выполнит свои обязательства, земля будет возвращена государству, — заявил первый заместитель премьер-министра.

По его словам, развитие экотуризма определено президентом как одно из приоритетных направлений экономики. При этом реализация проектов должна учитывать требования по охране окружающей среды и сохранению природных экосистем. В ходе встречи инвесторам также презентовали проекты по развитию туристической инфраструктуры в ущельях Бургулюк, Каскасу и Сайрамсу, а также планы строительства современных туристических объектов в Толебийском и Тюлькубасском районах.

По итогам совещания ответственным госорганам и инвесторам поручили ускорить реализацию проектов и усилить взаимодействие для повышения туристической привлекательности региона.