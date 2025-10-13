12 октября Солнце преподнесло сюрприз астрономам — его активность резко возросла, передает BAQ.KZ со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии.

В центре звезды вспыхнули сразу два огромных очага, каждый из которых достигает 150 тысяч километров в поперечнике — это более чем в десять раз превышает диаметр Земли.

По словам специалистов, такая активизация стала полной неожиданностью:

"Непонятно, если честно, откуда всё это взялось. У звезды было довольно бурное окончание сентября и начало октября, и не должна была она так быстро восстановиться", — пишут астрономы.

Учёные предполагают, что Солнце черпает энергию для вспышек из глубин — примерно с уровня 200 тысяч километров под поверхностью. Поток энергии не прекращается, и каждое его высвобождение приводит к солнечным вспышкам уровня C (средние) или M (сильные). На данный момент фиксируются вспышки класса M1–M2, что уже выше привычного уровня.

Для сравнения: 28 сентября была зарегистрирована вспышка M6.4, ставшая самой мощной за последние четыре месяца. Астрономы не исключают, что Солнце может побить и этот недавний рекорд:

"Чтобы поставить рекорды на срок больше четырёх месяцев, потребуется выйти на уровень вспышек X. Чисто на глаз потенциала для этого пока не видно, хотя на глаз такое и не оценишь", — отмечают исследователи.

Первые последствия солнечной активности на Земле могут проявиться уже 15 или 16 октября — ожидается отклик геомагнитных индексов, а вместе с ним возможны магнитные бури.