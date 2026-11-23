После объявления Роберта Паттинсона новым исполнителем роли Джеймса Бонда внимание поклонников переключилось на его экранную партнёршу. Среди возможных кандидаток называют Зендею, Сидни Суини, Флоренс Пью и Джоди Комер. Однако официально выбор актрисы пока не объявлен.

Одной из главных претенденток считают Зендею. В этом году она уже снимается вместе с Паттинсоном в фильмах «Драма», «Одиссея» и «Дюна: Часть третья». Кроме того, новый фильм о Бонде поставит режиссёр Дени Вильнёв, работавший над «Дюной». В числе других вероятных кандидаток называют Сидни Суини, Хантер Шафер, Аню Тейлор-Джой, Джоди Комер и Майю Джаму. Интерес к Суини подогрели слухи о её возможном участии в проекте. Актриса, по мнению экспертов, могла бы сыграть не только возлюбленную Бонда, но и более сложную героиню.

Флоренс Пью, которая также снимается в третьей части «Дюны», сама заявила о желании появиться в новой бондиане. Правда, ей интереснее роль злодейки. Среди других имён — Джемма Чан, Сирша Ронан, Маргарет Куолли и Эмили Блант. Но эксперты считают, что важен не только выбор актрисы, но и то, каким станет сам женский персонаж. Традиционный образ «девушки Бонда» — красивой спутницы, чья роль сводится к романтической линии, — всё чаще называют устаревшим.

В последних фильмах франшизы женщины всё чаще выступают самостоятельными агентами, союзницами и противницами главного героя. К примеру, в «Не время умирать» появилась Номи — агент с кодовым номером 007, которую сыграла Лашана Линч. Кинокритики надеются, что новая героиня получит собственную сюжетную линию, амбиции и характер, а не станет просто очередным романтическим интересом Бонда.

Среди возможных направлений развития франшизы также называют больше женских ролей-злодеек и актрис из разных стран. Пока Amazon MGM не раскрывает, кто сыграет рядом с Паттинсоном. И вполне возможно, что роль достанется актрисе, чьё имя пока даже не фигурирует в списках поклонников.