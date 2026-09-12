«Зеркало Байсеитовой и фортепиано Брусиловского»: в Алматы обновили музей искусства
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Накануне премьеры национального балета «Ақбала» в Казахском национальном театре оперы и балета имени Абая состоялось открытие обновленного интерактивного музея, передаёт BAQ.KZ.
Директор театра имени Абая Айнур Копбасарова отметила, что сегодняшний день стал особенным событием, объединившим историю и преемственность поколений.
«С открытием нового сезона состоится новая премьера, а сегодня музей нашего театра, получив новый, прекрасный облик, вновь открывает свои двери. Сегодня день, когда встречаются история и наследие. Мы хотим выразить огромную благодарность холдингу Freedom Шапағат и благотворительному фонду Halyk имени Тимура Кулибаева за предоставленную нам такую замечательную возможность», — сказала Айнур Копбасарова.
Экспозиция музея призвана представить богатую историю и культурное наследие театра в современном формате.
В выставочном зале представлены уникальные экспонаты, связанные с выдающимися представителями казахстанского искусства.
Особое место в экспозиции занимают восковые фигуры известных деятелей театрального искусства. Среди них — восковая фигура «королевы» казахского танцевального искусства Шары Жиенкуловой.
Посетители также получили возможность увидеть исторические костюмы, использовавшиеся на сцене театра. В экспозиции представлены сценические наряды разных периодов.
В музее собраны редкие фотографии, отражающие историю театра, а также личные вещи выдающихся деятелей искусства.
Одним из таких экспонатов стало личное зеркало Куляш Байсеитовой — одной из основоположниц казахского оперного искусства.
Каждый экспонат рассказывает об истории развития казахской оперы и балета. В музее также представлена восковая фигура Даурена Абирова, стоявшего у истоков казахского балетного искусства.
Интерактивные решения позволяют посетителям более подробно знакомиться с историческими материалами. Цифровые технологии сделали музейное пространство современным и более привлекательным для гостей.
Посетители узнали новые сведения об этапах становления театра.
В экспозиции широко представлено творческое наследие артистов и мастеров сцены. Среди уникальных экспонатов — личное фортепиано Евгения Брусиловского, одного из основоположников казахской профессиональной музыки, композитора и пианиста.
Выставка объединила более чем 90-летнюю историю театра в одном пространстве и представила важнейшие этапы развития национальной культуры.
Гости музея также смогли увидеть исторические документы и другие материалы, ставшие частью культурного наследия.
Обновленный музей призван познакомить молодое поколение с театральным искусством и его историей. Экспозиция стала особым культурным пространством, связывающим прошлое театра с современностью.
Открытие музея стало одним из важных событий нового театрального сезона. Обновленная интерактивная экспозиция теперь будет постоянно доступна для посетителей театра.
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