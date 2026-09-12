«Зеркало Байсеитовой и фортепиано Брусиловского»: в Алматы обновили музей искусства

Накануне премьеры национального балета «Ақбала» в Казахском национальном театре оперы и балета имени Абая состоялось открытие обновленного интерактивного музея, передаёт BAQ.KZ.

Директор театра имени Абая Айнур Копбасарова отметила, что сегодняшний день стал особенным событием, объединившим историю и преемственность поколений.

«С открытием нового сезона состоится новая премьера, а сегодня музей нашего театра, получив новый, прекрасный облик, вновь открывает свои двери. Сегодня день, когда встречаются история и наследие. Мы хотим выразить огромную благодарность холдингу Freedom Шапағат и благотворительному фонду Halyk имени Тимура Кулибаева за предоставленную нам такую замечательную возможность», — сказала Айнур Копбасарова.

Экспозиция музея призвана представить богатую историю и культурное наследие театра в современном формате.

В выставочном зале представлены уникальные экспонаты, связанные с выдающимися представителями казахстанского искусства.

Особое место в экспозиции занимают восковые фигуры известных деятелей театрального искусства. Среди них — восковая фигура «королевы» казахского танцевального искусства Шары Жиенкуловой.

Посетители также получили возможность увидеть исторические костюмы, использовавшиеся на сцене театра. В экспозиции представлены сценические наряды разных периодов.

В музее собраны редкие фотографии, отражающие историю театра, а также личные вещи выдающихся деятелей искусства.

Одним из таких экспонатов стало личное зеркало Куляш Байсеитовой — одной из основоположниц казахского оперного искусства.

Каждый экспонат рассказывает об истории развития казахской оперы и балета. В музее также представлена восковая фигура Даурена Абирова, стоявшего у истоков казахского балетного искусства.

Интерактивные решения позволяют посетителям более подробно знакомиться с историческими материалами. Цифровые технологии сделали музейное пространство современным и более привлекательным для гостей.

Посетители узнали новые сведения об этапах становления театра.

В экспозиции широко представлено творческое наследие артистов и мастеров сцены. Среди уникальных экспонатов — личное фортепиано Евгения Брусиловского, одного из основоположников казахской профессиональной музыки, композитора и пианиста.

Выставка объединила более чем 90-летнюю историю театра в одном пространстве и представила важнейшие этапы развития национальной культуры.

Гости музея также смогли увидеть исторические документы и другие материалы, ставшие частью культурного наследия.

Обновленный музей призван познакомить молодое поколение с театральным искусством и его историей. Экспозиция стала особым культурным пространством, связывающим прошлое театра с современностью.

Открытие музея стало одним из важных событий нового театрального сезона. Обновленная интерактивная экспозиция теперь будет постоянно доступна для посетителей театра.