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  • В Алматинской области открыли агрокомплекс: зерно готовят к поставкам в Афганистан и Центральную Азию

В Алматинской области открыли агрокомплекс: зерно готовят к поставкам в Афганистан и Центральную Азию

24 Сентября 2026, 12:56
АВТОР
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Акимат Алматинской области 24 Сентября 2026, 12:56
24 Сентября 2026, 12:56
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Фото: Акимат Алматинской области

В Алматинской области заработал комплекс, который сможет принимать, сушить и хранить до 30 тысяч тонн зерновых и масличных культур. Следующий шаг, вывести продукцию на внешние рынки, передает BAQ.KZ.

Комплекс «QazEcoDan» открылся в Енбекшиказахском районе. Его стоимость составила 21 млрд теңге.

На предприятии установили немецкое оборудование для очистки и сушки зерна, а силосы для хранения поставили из Испании. По данным компании, комплекс рассчитан на длительное хранение продукции с сохранением ее качества

Компания рассчитывает отправлять зерновые в Узбекистан, Таджикистан, Афганистан и другие страны.

Для этого рядом с комплексом собираются построить железнодорожную ветку длиной около трех километров. Она должна ускорить вывоз зерна и доставку продукции на внутренний и внешний рынки.

На предприятии создано 30 постоянных рабочих мест.

Глава Алматинской области Чингис Аринов связал запуск проекта с развитием аграрного производства и привлечением инвестиций.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание расширению производства и привлечению инвестиций в сельское хозяйство. Данное предприятие направлено на системное решение этих задач. Выражаю благодарность инвесторам и работникам, внесшим вклад в развитие аграрного сектора района. Уверен, что проект будет служить на благо страны», - отметил Чингис Аринов.

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