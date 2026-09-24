В Алматинской области открыли агрокомплекс: зерно готовят к поставкам в Афганистан и Центральную Азию
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В Алматинской области заработал комплекс, который сможет принимать, сушить и хранить до 30 тысяч тонн зерновых и масличных культур. Следующий шаг, вывести продукцию на внешние рынки, передает BAQ.KZ.
Комплекс «QazEcoDan» открылся в Енбекшиказахском районе. Его стоимость составила 21 млрд теңге.
На предприятии установили немецкое оборудование для очистки и сушки зерна, а силосы для хранения поставили из Испании. По данным компании, комплекс рассчитан на длительное хранение продукции с сохранением ее качества
Компания рассчитывает отправлять зерновые в Узбекистан, Таджикистан, Афганистан и другие страны.
Для этого рядом с комплексом собираются построить железнодорожную ветку длиной около трех километров. Она должна ускорить вывоз зерна и доставку продукции на внутренний и внешний рынки.
На предприятии создано 30 постоянных рабочих мест.
Глава Алматинской области Чингис Аринов связал запуск проекта с развитием аграрного производства и привлечением инвестиций.
«Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание расширению производства и привлечению инвестиций в сельское хозяйство. Данное предприятие направлено на системное решение этих задач. Выражаю благодарность инвесторам и работникам, внесшим вклад в развитие аграрного сектора района. Уверен, что проект будет служить на благо страны», - отметил Чингис Аринов.
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