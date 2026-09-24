В Алматинской области заработал комплекс, который сможет принимать, сушить и хранить до 30 тысяч тонн зерновых и масличных культур. Следующий шаг, вывести продукцию на внешние рынки, передает BAQ.KZ.

Комплекс «QazEcoDan» открылся в Енбекшиказахском районе. Его стоимость составила 21 млрд теңге.

На предприятии установили немецкое оборудование для очистки и сушки зерна, а силосы для хранения поставили из Испании. По данным компании, комплекс рассчитан на длительное хранение продукции с сохранением ее качества

Компания рассчитывает отправлять зерновые в Узбекистан, Таджикистан, Афганистан и другие страны.

Для этого рядом с комплексом собираются построить железнодорожную ветку длиной около трех километров. Она должна ускорить вывоз зерна и доставку продукции на внутренний и внешний рынки.

На предприятии создано 30 постоянных рабочих мест.

Глава Алматинской области Чингис Аринов связал запуск проекта с развитием аграрного производства и привлечением инвестиций.