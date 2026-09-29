Зерно на 11,2 млрд тенге вывезли из Казахстана по фиктивным договорам

Около 130 тысяч тонн зерна завезли через Казахстан и экспортировали в страны Центральной и Южной Азии под видом продукции казахстанского происхождения.

Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Западно-Казахстанской области пресечена схема незаконного импорта зерна с его последующим экспортом в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан.

По данным следствия, через территорию Казахстана было экспортировано около 130 тысяч тонн зерна на сумму 11,2 млрд тенге.

Как работала схема

Для реализации схемы заранее регистрировались коммерческие организации на номинальных руководителей.

После этого между компаниями и отечественными крестьянскими хозяйствами оформлялись фиктивные договоры на приобретение зерна. Это позволяло придавать импортной продукции вид казахстанского происхождения и применять льготный тариф при перевозке.

По данным АФМ, в схеме использовались ТОО «Bakery Nan», «KazGrano», «Perfect Seed», «Weizen» и «Golden Grain Kazakhstan».

Какой ущерб причинен

В результате неуплаты транзитного тарифа ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки» причинен ущерб в размере более 1 млрд тенге.

Кроме того, подозреваемые, по данным следствия, пытались избежать взыскания налоговой задолженности и исполнения обязательств перед кредиторами.

Для этого денежные средства со счетов подконтрольных экспортных компаний выводились на счета аффилированных организаций. Одновременно инициировались судебные процедуры по их банкротству.

Сколько составил ущерб

Указанные действия, по данным следствия, повлекли ущерб интересам государства на сумму 1,2 млрд тенге.

Что известно о подозреваемых

По делу пять человек признаны подозреваемыми.

Досудебное расследование завершено. Участники процесса приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.

В АФМ отметили, что в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.