Полицейские Костанайской области пресекли крупное хищение зерна нового урожая, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. Злоумышленники успели похитить 54 тонны пшеницы на сумму около 6,5 млн тенге.

Во время рейда "Участок" на трассе Аулиеколь – Диевка сотрудники полиции остановили КАМАЗ с прицепом. Документы на груз вызвали подозрения, а водитель не смог объяснить происхождение зерна. Выяснилось, что пшеница украдена с территории ТОО "Агрофирма Диевская". Позже на арендованном складе в посёлке Аманкарагай нашли ещё одну партию. Общий объём похищенного составил 54 тонны.

Среди подозреваемых — сотрудник агрофирмы и житель Новоселовки. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору". В агрофирме уже заявили, что не исключают причастности других работников. В качестве меры безопасности здесь планируют усилить контроль за транспортом и установить камеры видеонаблюдения.

Правоохранительные органы подчёркивают: расследование находится под особым контролем, а виновные понесут ответственность по закону.