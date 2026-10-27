Зейнеп Баянова поборется за бронзу чемпионата мира в Астане
27 Октября 2026, 17:05
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27 Октября 2026, 17:0527 Октября 2026, 17:05
245Фото: НОК РК
Представительница Казахстана по женской борьбе Зейнеп Баянова уступила в полуфинале чемпионата мира, который проходит в Астане.
В весовой категории до 50 кг казахстанка встретилась с представительницей Индии Нилам. Соперница одержала победу со счетом 7:3.
Теперь Баянова поборется за бронзовую медаль мирового первенства.
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