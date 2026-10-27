  • Главная
  • Новости
  • Зейнеп Баянова поборется за бронзу чемпионата мира в Астане

Зейнеп Баянова поборется за бронзу чемпионата мира в Астане

27 Октября 2026, 17:05
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
НОК РК 27 Октября 2026, 17:05
27 Октября 2026, 17:05
245
Фото: НОК РК

Представительница Казахстана по женской борьбе Зейнеп Баянова уступила в полуфинале чемпионата мира, который проходит в Астане.

В весовой категории до 50 кг казахстанка встретилась с представительницей Индии Нилам. Соперница одержала победу со счетом 7:3.

Теперь Баянова поборется за бронзовую медаль мирового первенства.

Самое читаемое

Наверх