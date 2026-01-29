Изменения, вносимые в Конституцию, стали одним из ключевых вопросов, волнующих широкие слои общества. В связи с этим, особое внимание уделяется разъяснению необходимости Конституционной реформы для каждого гражданина. Об этом заявил Заместитель Председателя Сената Парламента Республики Казахстан Жакип Асанов на очередном заседании Конституционной комиссии, передаёт BAQ.KZ.

"Великий Абай придавал большое значение закону и справедливости. Суть его слов приводит к тому, что если закон не работает должным образом, то ослабевает справедливость, а когда ослабевает справедливость расшатываются устои общества и утрачивается благополучие страны. Здесь очень актуальны слова Бауыржана Момышулы "Тәртіпке бағынған құл болмайды, тәртіпсіз ел болмайды" ("Без порядка нет государства. Тот, кто подчиняется дисциплине, никогда не станет рабом"). Иными словами, Закон и порядок необходимы для сохранения государства, сплочения общества, определения прав и границ ответственности каждого человека", – пояснил он.

По словам Жакипа Асанова, основа данных позиции заключается в верховенства права. А в основе данной легитимности – Конституция. Конституция – основное соглашение между обществом и государством.

"Конституция, в первую очередь, правовой щит нашей свободы, чести, достоинства и собственности. Во вторых, она предоставляет возможность каждому из нас получать образование, медицинскую помощь, трудиться и открывать свое дело. В третьих, закрепляя принцип равенства всех перед законом, утверждает общий стандарт справедливого общества" -, отметил ключевые причины конституционный реформы Заместитель Председателя Сената.

В нынешних условиях в Основном законе страны должно быть четко, ясно и недвусмысленно закреплено, какой мы являемся страной, каким государством и на какие ценности опираемся, без оставления каких-либо сомнений.

"Конституция с первой страницы должна отражать направления, позиции и основы нашей государственности. Во-вторых, мы государство с большой историей и законные наследники Великой степной цивилизации с глубокими историческими корнями. Эта земля досталась нам нелегко. Наши предки отстояли ее силой оружия и духа. Эта земля – самое священное наследие, переданное нам. Поэтому, считаю, что в новой преамбуле должен быть отражен данный завет точно и взвешенно" - сказал он.

Также, в Основном законе четко закреплено, что Казахстан является унитарным государством, с неделимой территорией и неприкосновенными границами. Заместитель Председателя Сената напомнил, что это основа нашей безопасности и общее убеждение, объединяющее граждан нашей страны.

"В третьих, изменилось сознание общества, повысились требования граждан. Следовательно, государство также обязано не отставать от вызово времени, обновлять систему упралвения и еще надежно защищать права своих граждан. В этом контексте, я полностью поддерживаю предлагаемые изменения", - сказал Жакип Асанов.

В заключении Заместитель Председателя Сената сообщил, что по вопросам Конституционной реформы от граждан поступают множество обращений и различных вопросов. По его словам, есть даже те, кто уточняет "повысят ли заработную плату, увеличится ли размер пенсии".