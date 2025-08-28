На конференции, посвященной 30-летию Конституции, заместитель председателя Сената Жакип Асанов отметил ключевую роль Основного закона в развитии государства и защите прав граждан, передает BAQ.KZ.

"Конституция стала прочным фундаментом нашего государства. Она развивалась вместе со страной, отвечала на вызовы и всегда оставалась опорой для защиты прав", - сказал Асанов.

Особое внимание в выступлении было уделено реформам в сфере прокуратуры и судопроизводства.

Асанов напомнил, что в 2017 году в ходе конституционной реформы 2017 года в Казахстане были изменены полномочия прокуратуры.

Изменения касались более точного определения ее функций. Прокуратуре закрепили задачи по надзору за соблюдением законности. Кроме того, было подтверждено ее право осуществлять уголовное преследование от имени государства.

Это, по его словам, позволило устранить системные проблемы и сократить количество необоснованных дел.

"Сотни тысяч граждан избежали необоснованного вовлечения в уголовный процесс. Это реальный результат конституционных изменений", - отметил он.

Отдельно председатель Верховного суда остановился на независимости судебной системы. С 2023 года 6,5% республиканского бюджета закреплено за судами.

"Теперь именно судебное сообщество, а не правительство решает, как распределять средства. Такая модель уникальна", - подчеркнул Асанов.

Он также напомнил о внедрении административного судопроизводства, которое защитило граждан и бизнес от неправомерных действий госорганов. По данным Верховного суда, граждане выигрывают до 60% таких дел, тогда как ранее показатель не превышал 15%.

Кроме того, в гражданском судопроизводстве была внедрена медиация: в 2019 году только 2% дел завершались мировым соглашением, сегодня — уже 42%.